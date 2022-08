L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: Fuoco del Morrone e Corteo della Bolla, ecco come si svolgeranno

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Il corteo della Bolla del Perdono e il Fuoco del Morrone si uniranno davanti alla sede comunale aquilana di Palazzo Fibbioni, viaggiando insieme verso Collemaggio per la prima volta nelle 40 edizioni della Perdonanza celestiniana dell’Aquila dell’epoca moderna – Una novit frutto della visita pastorale di Papa Francesco, che – primo Pontefice in 728 anni – aprir la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio nella mattinata del 28 agosto, per consentire ai fedeli di lucrare l’indulgenza voluta dal Papa Santo Celestino V nel 1294, considerata la prima della storia, che ha anticipato di sei anni l’istituzione del Giubileo ufficiale della Chiesa – si legge sul sito web ufficiale.

Per tale motivo, il corteo della Bolla stato fissato per il 23 agosto (generalmente si svolge il 28), serata inaugurale della Perdonanza, stesso giorno in cui arriver all’Aquila il Fuoco del Morrone, dopo essere partito il 16 dall’eremo di Sant’Onofrio al Morrone – dove Pietro Angelerio viveva e dove apprese la notizia che il Conclave di Perugia lo aveva designato Papa – e dopo aver attraversato la valle Subequana e le altre aree percorse dal monaco per raggiungere la citt e ricevere le insegne pontificali il 29 agosto 1294 con il nome di Celestino V nella basilica di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

I dettagli dei due eventi sono stati illustrati stamani nel corso di una conferenza stampa, che si tenuta all’Auditorium del Parco, dal vice sindaco e coordinatore del comitato Perdonanza, Raffale Daniele, dalla vice presidente del comitato stesso, Fabrizia Aquilio, da Floro Panti, per conto del Movimento Celestiniano, e da Pietro Piccirilli, che si occupa della parte storica del corteo – riporta testualmente l’articolo online.

La partenza di quest’ultimo avverr – come detto, il 23 agosto – alle 18.30 da palazzo Fibbioni, sede della Municipalit. Attraverser corso Vittorio Emanuele, percorrendo successivamente l’anello di piazza Duomo – Qui si unir l’arcivescovo dell’Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi – aggiunge la nota pubblicata. Passando per corso Federico II e viale Collemaggio, il corteo della Bolla raggiunger il prato e la basilica di Santa Maria di Collemaggio – riporta testualmente l’articolo online. Il Fuoco del Morrone sar nel corteo dalla sua partenza tra la parte civile e quella storica – Una volta terminato il corteo stesso con l’arrivo delle dame della Bolla e della Croce e del giovin signore, e di coloro che vorranno unirsi, la fiaccola sar consegnata nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi, che lo utilizzer per accendere il braciere della pace posto davanti alla basilica – Floro Panti ha annunciato che , con tutta probabilit, proprio in omaggio a quei sentimenti di pace e riconciliazione che animarono il pensiero e le azioni di Celestino V, gli ultimi tedofori saranno alcuni Ucraini residenti in citt da quando scoppiata la guerra (forse, gli stessi ciclisti della nazionale under 23).

Il corteo torna nella sua versione originale, dopo che, per due anni, si svolto in forma statica, ai lati di viale di Collemaggio, per via della pandemia – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno 16 i gruppi storici che lo animeranno, di cui 13 dell’Aquila e 3 ospiti.

Il Fuoco del Morrone, simbolo di pace, fratellanza e riconciliazione ed evento pi antico della Perdonanza stessa, visto che la prima edizione si svolta il 28 agosto 1980, due giorni prima dell’arrivo in citt di Giovanni Paolo II, partir come detto il 16 agostodall’eremo di Sant’Onofrio – Il 17 sar a Bagnaturo e Sulmona, il 18 a Pratola Peligna, il 19 a Raiano, Goriano Sicoli, Castel di Ieri e Castelvecchio Subequo, il 20 a Molina Aterno, Acciano, Roccapreturo, Beffi, Succiano, Tione e Corbellino di Fagnano Alto, il 21 a Fontecchio, Ripa di Fagnano, con arrivo alla chiesa celestiniana di Santa Maria di Centurelli dopo un passaggio alla Madonna dell’Arco di Civitaretenga, con il coinvolgimento delle comunit di Caporciano, Prata d’Ansidonia, Tussio, San Pio delle Camere e Navelli. Luned 22 agosto il Fuoco del Morrone sar a Villa Sant’Angelo, San Demetrio, Sant’Eusanio Forconese, Fossa, Monticchio e Onna, per raggiungere L’Aquila il 23 attraverso Paganica, Bazzano e Pianola, con sosta a davanti alla basilica di San Bernardino, per inserirsi nel corteo della Bolla –

“Sar un anno molto particolare, con la presenza del Santo Padre che aprir la Porta Santa, il corteo della Bolla che si terr il 23 e non il 28 agosto e cos via – ha commentato il vice sindaco e coordinatore del comitato Perdonanza, Raffaele Daniele – Questo rende la 728edizione dell’evento molto suggestiva ed emozionante – La parte civile del corteo seguir il protocollo previsto dal decreto ministeriale per cerimonie di questo genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dietro, i gruppi storici – precisa la nota online. Al termine del corteo, compilando un modulo che sar pubblicato sul sito www.perdonanza-celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. it, tutte le associazioni che vorranno aderire potranno iscriversi potranno unirsi al corteo medesimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci proprio per consentire la massima partecipazione a questo momento importantissimo della Perdonanza, che torna nella sua configurazione originale dopo che la pandemia ci ha costretto per due anni a svolgerlo in forma statica lungo viale Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un modo per ribadire con forza il sostegno dell’intera comunit all’evento”.

“Il lavoro del comitato Perdonanza stato felicemente condizionato dalla presenza di Papa Francesco per l’apertura della Porta Santa della basilica di Collemaggio – ha osservato dal canto suo la vice presidente del comitato Perdonanza, Fabrizia Aquilio – ma siamo riusciti comunque a coniugare i due eccezionali momenti del corteo della Bolla e dell’arrivo del Fuoco del Morrone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Segno evidente che la Perdonanza un evento vivo e non ancorato su rigidi schemi, che ne deprimerebbero il fascino e l’importanza – viene evidenziato sul sito web. E ci grazie anche alla nostra comunit, che sa adattare le proprie esigenze a ogni momento della Perdonanza – Il percorso del Fuoco del Morrone non solo una ‘comunione’ tra le varie realt attraversate dalla fiaccola, anche se questo aspetto stato determinante per arrivare al riconoscimento dell’evento come patrimonio culturale immateriale da parte dell’Unesco, ma anche una circostanza fortemente simbolica, che quest’anno si unisce con il corteo della Bolla creando un’atmosfera estremamente suggestiva e carica di significati molto profondi”.

Mercoled 17 agosto, alle 11, all’Auditorium del Parco, saranno presentati i figuranti storici del Corteo della Bolla del Perdono, le dame della Bolla e della Croce e il giovin signore – si apprende dalla nota stampa.

