L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: il programma di domani, 27 agosto

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Questi i principali appuntamenti di domani della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila

XX edizione Perdonanza Rotariana – viene evidenziato sul sito web. Domani, alle ore 9.30, presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq, si terr? il convegno “L’Europa della Pace”, a cura del Rotary Club L’Aquila e Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Prevista l’assegnazione del Premio Rotary Perdonanza 2022 alla memoria dell’onorevole David Sassoli, gi? presidente del Parlamento Europeo – riporta testualmente l’articolo online. Ritirer? il premio l’architetto Alessandra Vittorini.

Premio “La Croce di Celestino”. Alle 18, all’Auditorium del Parco, consegna del Premio “La Croce di Celestino” allo scrittore e giornalista “Mario Narducci”, a cura di Lions Club,

Solidariet?. Appuntamento alle ore 18, a palazzo Cappa, con il maestro Fabio Capriotti per il concerto/dibattito “Dono…Per?” a cura del Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa.

Mostre artistiche e fotografiche – Fino al 28 agosto, presso palazzo Burri Gatti, sar? possibile visitare la mostra artistica “Zafferano, l’oro che germoglia” promossa dall’Associazione Nicola Zabaglia in collaborazione con il Comune di Navelli e il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP, e che vede come partecipanti gli stessi soci, per la maggior parte corsisti, ex corsisti e docenti della Scuola d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le opere sono tutte ispirate al tema dello zafferano: dalla pittura alla modellazione, dal mosaico alla vetrata artistica, dalla tessitura all’arazzo e all’oreficeria, fino a terminare con un reportage fotografico che illustra le varie fasi di lavorazione di una spezia preziosa quanto l’oro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Presso piazza Palazzo, fino al 29 agosto, sar? allestita la mostra fotografica ed interattiva “L’Amleto di Gassman. Il mattatore compie 100 anni” in ricordo del centenario della nascita di Vittorio Gassman, grande protagonista della cultura italiana del Novecento – riporta testualmente l’articolo online. A cura dell’Istituto cinematografico La Lanterna Magica – si apprende dal portale web ufficiale.

Da domani fino a mercoled? 31 agosto, presso l’Auditorium del Parco, si svolger? una mostra fotografica di arte contemporanea, a cura di Elide Campagnolo, e fino al 24 settembre, presso F’art. Via Francesco di Paola n. 13, si terr? la mostra d’arte contemporanea “Segni, trame, sogni” degli artisti Caterina Ciuffetelli, Donatella Giagnacovo, Silvia Giani, a cura di Angela Ciano –

Il programma con tutte le iniziative della Perdonanza ? pubblicato sul sito internet www.perdonanza-celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it