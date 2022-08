L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: “L’Aquila vola in alto e la Perdonanza è una straordinaria base culturale” Intervista al direttore artistico della Perdonanza, Leonardo De Amicis

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“L’Aquila vola in alto, ? una citt? forte, gli aquilani sono forti – E la Perdonanza, tra l’altro, ? una piattaforma culturale straordinaria, da cui possono essere lanciati messaggi importanti a tutto il mondo”. Lo ha dichiarato il direttore artistico della Perdonanza Celestiniana, il maestro Leonardo De Amicis, nel corso della consueta intervista alla web tv del Comune dell’Aquila il giorno prima dell’inizio del programma artistico – recita il testo pubblicato online. “Sar? una Perdonanza straordinaria – ha proseguito De Amicis – per la prima volta un Papa apre la Porta Santa della basilica di Collemaggio, un riconoscimento mondiale per la Perdonanza e la citt? intera”.

L’intervista integrale a Leonardo De Amicis ? pubblicata a questo indirizzo https://www.youtube – com/watch?v=dLf4-TDPBgM

