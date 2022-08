L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: lunedì il passaggio di consegne tra Dame e Giovin Signori

- Advertisement -

Luned? 22 agosto, alle 17.30, alla sala Rivera di palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell’Aquila, via San Bernardino 4, si svolger? il passaggio di consegne tra le Dame della Bolla e della Croce e i Giovin Signori della Perdonanza dello scorso anno e di quella di quest’anno – recita il testo pubblicato online. Si tratta dei tre figuranti principali del corteo storico della Bolla del Perdono, che in questa edizione ? stato programmato per marted? 23 agosto – riporta testualmente l’articolo online.

