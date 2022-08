L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: prenotazioni il Gran Galà di Etoiles internazionale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il comitato Perdonanza celestiniana rende noto che domani, gioved 18 agosto, a partire dalle 11, sar possibile prenotare i posti e acquistare i biglietti on line per il Gran Gal di Etoiles internazionale, in programma a piazza Duomo il 24 agosto alle 21.30.

Il link per accedere alla piattaforma di acquisto dei biglietti https://www.ciaotickets.com/728-perdonanza-celestiniana, che sar visibile anche sul sito internet del comitato, www.perdonanza-celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. it.

Prenotazioni e acquisti potranno, inoltre, essere effettuati nelle rivendite autorizzate (780 in tutta Italia), consultabili in questa pagina web www.ciaotickets.com/punti-vendita , dove sono inclusi i due Iat dell’Aquila, l’info point del Comune gestito dal Centro turistico del Gran Sasso in piazza Battaglione degli alpini (fontana luminosa) e Welcome Aq, in via Cimino – aggiunge testualmente l’articolo online.

Il comitato ricorda, inoltre, che per lo spettacolo della serata inaugurale, “Un canto per la rinascita di futuro e pace”, che si terr il 23 agosto, alle 21.30, al teatro del Perdono del piazzale di Collemaggio, per l’evento “L’Aquila suona”, previsto il 25 agosto, nonch per le esibizioni musicali nelle piazze e nelle vie della citt, non occorrer la prenotazione e l’ingresso sar libero fino ad esaurimento dei posti previsti dai piani di sicurezza – viene evidenziato sul sito web.

Si ricorda, infine, che l’accesso agli eventi previsti dal programma artistico sar gratuito per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori (uno solo per ogni disabile). Per prenotare i posti – fino ad esaurimento degli stessi – occorrer inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica disability@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – viene evidenziato sul sito web. it .

