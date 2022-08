L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: stasera il corteo di rientro della Bolla; il programma di domani, 30 agosto, giornata conclusiva dell’evento 2022

- Advertisement -

Si conclude domani, marted? 30 agosto, la 728esima Perdonanza Celestiniana dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Si ricorda, in proposito, che stasera verr? chiusa la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e che, subito dopo, partir? il corteo di rientro della Bolla del Perdono di Papa Celestino V. In dettaglio, secondo il programma, alle 18.30, alla basilica di Santa Maria di Collemaggio, inizier? la Messa stazionale con il rito della chiusura della Porta Santa – si legge sul sito web ufficiale. La funzione religiosa sar? celebrata dal Vescovo ausiliare dell’Aquila, Antonio D’Angelo – Al termine, lo stesso monsignor D’Angelo e il sindaco Pierluigi Biondi chiuderanno la Porta Santa – si apprende dal portale web ufficiale. La Liturgia sar? animata dal coro Diocesano con la direzione del maestro Maria Cristina De Amicis. Ultimata questa cerimonia, il sindaco Biondi proclamer? la chiusura della Perdonanza 2022 e verr? spento il braciere acceso lo scorso 23 aprile con il Fuoco del Morrone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Subito dopo partir? il corteo di rientro della Bolla del Perdono, con il gonfalone della citt? dell’Aquila, i rappresentanti della Municipalit? e i gruppi storici che accompagneranno il sindaco, le Dame della Bolla e della Croce (Kawsar Abulfazil e Adriana Carolina Pinate) e il Giovin Signore (Shiong Fu) dalla basilica di Collemaggio fino alla sede comunale di Palazzo Fibbioni, passando per viale Collemaggio, corso Federico II, parte alta di piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele – si apprende dalla nota stampa. A palazzo Fibbioni il saluto del sindaco e dei figuranti principali.

Quanto all’indulgenza plenaria concessa da Papa Celestino V con la Bolla del 29 settembre 1294, l’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi dell’Aquila ha reso noto stamani che la stessa – di durata prevista per un giorno dal sacro documento del Papa Santo – ? stata estesa a un anno, e cio? fino alla Perdonanza 2023, per volont? di Papa Francesco – aggiunge testualmente l’articolo online. Di seguito, il comunicato integrale dell’Arcidiocesi – precisa il comunicato. “Questa sera, dopo la celebrazione eucaristica prevista alle ore 18,30 verr? chiusa dal Vescovo Ausiliare dell’Aquila S. E. Mons. Antonio D’Angelo la Porta Santa della Basilica di S. Maria di Collemaggio aperta ieri da Papa Francesco durante la Visita pastorale a L’Aquila –

L’indulgenza per? non terminer? questa sera come previsto dalla Bolla “Inter sanctorum solemnia” di Papa Celestino V ma si potr? lucrare fino alla Perdonanza del 2023 per speciale concessione del Santo Padre Francesco – riporta testualmente l’articolo online.

Fino al 28 agosto 2023 i fedeli e i pellegrini che si recheranno all’Aquila, potranno lucrare ogni giorno l’indulgenza plenaria partecipando ai riti in onore di San Celestino V oppure raccogliendosi in preghiera “al cospetto delle spoglie del Santo per un congruo spazio di tempo”.

Per lucrare l’indulgenza, inoltre, occorre recitare il Credo, il Padre nostro e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infine ci si dovr? accostare alla Confessione Sacramentale ed alla Comunione Eucaristica entro gli 8 giorni precedenti o seguenti la partecipazione ad un rito in onore di Celestino V oppure dopo aver sostato in preghiera davanti le spoglie del Santo Pontefice – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Gli anziani, gli ammalati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ugualmente potranno conseguire l’indulgenza plenaria se, maturato il pentimento di ciascun peccato e con l’intenzione di adempiere, non appena lo potranno, alle tre consuete condizioni, davanti ad una piccola immagine di San Pietro Celestino partecipino spiritualmente alle celebrazioni, dopo avere offerto le proprie preghiere e i propri dolori, oppure le sofferenze della propria vita, a Dio misericordioso – riporta testualmente l’articolo online.

L’indulgenza potr? essere applicata anche per i defunti”.

Claudio Baglioni in concerto – Domani, alle 21.30, presso il Teatro del Perdono di Collemaggio, si svolger? la serata conclusiva della 728? Perdonanza Celestiniana: un grande evento con l’Orchestra del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, il coro formato dalla Schola Cantorum S. Sisto e dalla Corale L’Aquila, che accompagneranno il cantautore Claudio Baglioni nel concerto “Pace a Noi”.

Mostre fotografiche ed artistiche – si apprende dalla nota stampa. Ultima possibilit? per visitare la mostra di pittura collettiva “La bottega di Artemisia”, presso piazza della Repubblica 1, con due aperture giornaliere negli orari 10-12 e 17-20, e fino a dopodomani, 31 agosto, presso l’Auditorium del Parco, si terr? una mostra fotografica di arte contemporanea, a cura di Elide Campagnolo – recita il testo pubblicato online.

Fino al 4 settembre, presso Palazzo Cipolloni Cannella, sar? possibile visitare la mostra artistica “L’arte della maiolica abruzzese dal XVII al XIX secolo”.

Il programma con tutte le iniziative della Perdonanza ? pubblicato sul sito internet www.perdonanza-celestiniana – viene evidenziato sul sito web. it .

