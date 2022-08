L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: stasera il Fuoco del Morrone a Castelevecchio Subequo. Domani ad Acciano e Fagnano, domenica a Fontecchio e a Centurelli, lunedì nell’Aquilano

- Advertisement -

Il Fuoco del Morrone ripartito stamani da Pratola Peligna e, dopo le soste programmate a Raiano, Goriano Sicoli e Castel di Ieri, alle 17.30 di oggi raggiunger Castelvecchio Subequo – aggiunge testualmente l’articolo online. Qui sar celebrata la Santa Messa con l’indulgenza concessa dalla Sacra Penitenzieria Apostolica per i prossimi sei anni, in ricordo di un miracolo avvenuto durante la sosta del futuro Papa Santo Celestino V, il 25 luglio 1294.

Domani, sabato 20 agosto, alle 8 la fiaccola partir da Castelvecchio per raggiungere Molina Aterno, intorno alle 9. Alle 10 sar alla chiesetta della Madonna della Sanit di Acciano – riporta testualmente l’articolo online. Ragazzi diversamente abili porteranno l Fuoco, in ricordo di un prodigio operato proprio in quella localit da Pietro Angelerio nel corso dell’itinerario per arrivare all’Aquila – Alle 13 sosta nella piazza del monumento di Acciano, alle 16 tappa a Roccapreturo, alle 17 a Beffi, alle 17.30 a Succiano, alle 18.30 a Tione degli Abruzzi e alle 21 a Corbellino di Fagnano Alto, per la sosta finale di domani.

Domenica 21 agosto il Fuoco del Morrone arriver alle 10 a Fontecchio, per approdare successivamente a Ripa di Fagnano alle 12. Alle 15 partenza verso Civitaretenga (arrivo previsto alle 16) e alle 18 la fiaccola sar alla chiesa celestiniana di Santa Maria di Centurelli, per la perdonanza dei pastori, degli agricoltori e degli alpinisti, con gli sbandieratori Citt dell’Aquila e il gruppo storico della Perdonanza Celestiniana che animeranno l’attesa dell’arrivo Fuoco – Il Movimento Celestiniano, che cura il Fuoco del Morrone, ha invitato a Centurelli i Comuni di Caporciano, Prata d’Ansidonia, Tussio, San Pio delle Camere e Navelli, in omaggio ai tre riconoscimenti dell’Unesco quali patrimoni immateriali dell’umanit: la Perdonanza Celestiniana, la Transumanza e l’Alpinismo – riporta testualmente l’articolo online.

Luned la fiaccola entrer nel territorio aquilano – Alle 9 ripartir da Ripa di Fagnano per raggiungere Villa Sant’Angelo alle 10, alle 11.30 sar a San Demetrio – recita il testo pubblicato online. Nel pomeriggio, alle 16 tappa a Sant’Eusanio Forconese, alle 18 a Fossa, alle 19.30 a Monticchio e alle 21 a Onna, per la sosta conclusiva del 22 agosto –

Il Fuoco del Morrone, iniziativa organizzata dal Movimento Celestiniano con le sue articolazioni, che si svolge ininterrottamente dal 1980, rappresenta i valori di pace, fratellanza e riconciliazione che scaturiscono dalla Bolla del Perdono di Papa Celestino V del 29 settembre 1294, il documento sacro con il quale stata indetta la prima indulgenza codificata della storia, che ha anticipato di sei anni l’istituzione del Giubileo ufficiale della Chiesa – viene evidenziato sul sito web.

Da oltre quattro decenni a questa parte, il Fuoco del Morrone parte dall’eremo scelto da Pietro Angelerio per la sua predicazione, e dove ebbe la notizia di essere stato proclamato Papa il 5 luglio 1294, e raggiunge L’Aquila attraverso la strada percorsa dallo stesso monaco per raggiungere la citt e ricevere le insegne pontificali nella basilica di Santa Maria di Collemaggio – da lui stesso fatta costruire –, alla fine di agosto dello stesso anno –

