L’Aquila, Perdonanza 729: conferenza stampa a Ministero Cultura. Il Comune ha messo a disposizione un bus per le testate giornalistiche locali, associazioni storiche del corteo, Comitato Perdonanza e Consiglio comunale

Si ricorda che gioved? 3 agosto, alle 11.30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, in via del Collegio Romano n. 27, si terr? la conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma per l’edizione numero 729 della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Interverranno alla presentazione il sottosegretario di stato al Ministero della Cultura, onorevole Gianmarco Mazzi, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il direttore artistico Leonardo De Amicis, il vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi metropolitana dell’Aquila, mons. Antonio D’Angelo –

La manifestazione storica, eletta nel 2019 Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, nel corso dell’ultima edizione, ha visto la partecipazione straordinaria del Santo Padre che ha celebrato, per la prima volta nella storia, il rito solenne di apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio – recita il testo pubblicato online. La Porta Santa viene aperta la sera del 28 agosto di ogni anno per concedere l’indulgenza plenaria voluta da Papa Celestino V nel 1294, per poi essere richiusa il 29 agosto – riporta testualmente l’articolo online.

La grande rivoluzione di Celestino V, prima del rifiuto papale, rimane quella contenuta nella Bolla del Perdono, il documento che port? una vera e propria novit? nella chiesa cattolica e che istitu? il primo vero Giubileo della storia allargando i confini dello Stato Pontificio a tutte le classi sociali con la concessione dell’assoluzione da ogni peccato a quanti “sinceramente pentiti e confessati” avessero varcato la Porta Santa durante i vespri.

Il 28 agosto di ogni anno, il corteo della Bolla sfila per le strade del centro storico scortando solennemente il documento dell’indulgenza papale, custodito da sette secoli nella sede municipale della citt?, fino alla Basilica di Collemaggio –

Nel corso della conferenza stampa verr? presentato anche il ricco cartellone artistico caratterizzato dalla presenza di ospiti di richiamo internazionale e momenti topici di spessore culturale che animeranno il centro storico dell’Aquila –

La conferenza stampa verr? trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Perdonanza Celestiniana www.youtube – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/channel/UCGtkYaosa51RsLHUdwoA4wA e Ministero della Cultura – si legge sul sito web ufficiale.

L’amministrazione comunale ha, infine, messo a disposizione un autobus per agevolare la partecipazione alla conferenza stampa ai giornalisti della stampa locale, alle associazioni che compongono il corteo storico, alla Giunta e al Consiglio comunale, ai membri del Comitato Perdonanza –

