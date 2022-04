L’Aquila, Perdonanza: approvato il progetto per il museo interattivo in via Sassa

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle opere pubbliche, Vito Colonna, ha approvato il progetto di fattibilit tecnica – economica per la realizzazione del Museo interattivo della Perdonanza Celestiniana, che sorger in un edificio storico nella parte alta di via Sassa, all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento, del valore complessivo di 1milione di euro, rientra nella sub-misura A3.2 “Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali” e sar finanziato dal Fondo Complementare per le aree colpite dal sisma del Pnrr.

“Il museo della Perdonanza sar un fiore all’occhiello non solo per la nostra citt, ma per tutto l’Abruzzo ed il frutto di un impegno preso nei confronti della citt. L’assessorato al Turismo ha seguito l’evoluzione dei vari aspetti del museo, in collaborazione con il settore Opere pubbliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo senso un ringraziamento va rivolto all’assessore Colonna e agli uffici che stanno dando seguito al disegno di quell’attivit programmatica – L’allestimento dinamico e multimediale sar caratterizzato da un’impostazione innovativa fatta di immagini e video per accompagnare i visitatori in questo particolare itinerario virtuale e fisico per far rivivere gli attimi pi solenni della Perdonanza, quali l’apertura e la chiusura della Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio, il Corteo storico, nonch i momenti relativi ai concerti, agli spettacoli e agli eventi in generale” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Il museo sar dotato di 6 sale in cui saranno ospitati i costumi storici ed altri simboli culturali e religiosi legati all’evento storico aquilano che si ripete da 727 anni e riconosciuto Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco nel 2019. Lo spazio principale sar dedicato al Papa Santo Celestino V, il cui messaggio contenuto nella bolla del Perdono, primo Giubileo della storia, ancora vivo e attuale – si apprende dalla nota stampa.

“Un’area – continuano sindaco e assessore – sar dedicata agli incontri, in particolare con le scolaresche, un valore aggiunto che conferma la vicinanza di questa amministrazione alle scuole e al processo educativo dei nostri ragazzi – precisa la nota online. La pandemia ha imposto un’accelerazione sulla fruizione multimediale della cultura, dimostrando come lo spazio fisico e quello virtuale debbano convivere e divenire complementari – precisa la nota online. In tal senso il Museo della Perdonanza avr, tra l’altro, il ruolo di far interagire questi due mondi nella promozione dell’arte e del turismo della nostra citt”, concludono sindaco e assessore – si apprende dalla nota stampa.

