L’Aquila, Perdonanza Celestiniana 2023: il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi replica alle polemiche di Vittorio Sgarbi “Il sottosegretario Sgarbi parla per sentito dire: la facciata della nostra Basilica è perfettamente visibile”

“La presa di posizione del sottosegretario Vittorio Sgarbi amareggia non tanto e non solo perch? proviene da persona di conclamata cultura, quanto perch? ‘indotta’ dalle provocazioni di qualche parlamentare di centrosinistra che, digiuno di argomenti e consenso, ne cerca tra questioni a lui lontane dal momento che a Collemaggio lo si vede solo a fare passerella una volta l’anno a favore degli obiettivi”.

Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, rispetto alle affermazioni del sottosegretario alla Cultura che ha criticato l’installazione del palco davanti alla Basilica in occasione della Perdonanza Celestiniana – si legge sul sito web ufficiale.

“Non ? certo Sgarbi che decide come e dove si devono svolgere gli eventi legati a quello che ? considerato il primo Giubileo della storia e che lo stesso Celestino V, che lo volle nel lontano 1294, indic? dovesse essere una festa di popolo, dunque non solo religiosa – viene evidenziato sul sito web. Spiace constatare come il sottosegretario parli, appunto, per sentito dire, dal momento che la facciata della nostra Basilica ? perfettamente visibile”, rileva il sindaco dell’Aquila, “a differenza del passato, prima che si insediasse la nostra amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, nella Basilica c’? un viavai di gente festosa che se ne infischia delle polemiche tutte locali, e che tali sarebbero rimaste se un rappresentante di Governo non gli avesse dato eco – riporta testualmente l’articolo online. Speriamo che anche stavolta Sgarbi smentisca quello che afferma, come fatto a pi? riprese ultimamente in occasioni di altre uscite sempre pi? improvvide di cui si ? reso e continua a rendersi protagonista”, conclude il sindaco Biondi.

