L’Aquila, Perdonanza celestiniana: un francobollo dedicato al Giubileo dell’Aquila

Un francobollo dedicato al Giubileo della Perdonanza nell’ambito della serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” verr? emesso, il prossimo 28 agosto, in occasione della 729esima Perdonanza Celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale.

L’Aquila entra cos? a far parte del programma di emissione delle carte valori postali del 2023 a cura del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del sottosegretario con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Si tratta di cinquantadue emissioni filateliche, tra le quali compaiono francobolli celebrativi, commemorativi e otto serie tematiche dedicate alla storia, alla cultura, alle tradizioni e alle eccellenze del sistema Italia – viene evidenziato sul sito web.

“Dopo l’iscrizione della Perdonanza nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanit? Unesco nel 2019, l’annullo filatelico speciale di Poste Italiane dedicato alla presenza straordinaria di Papa Francesco all’Aquila per l’apertura della Porta Santa lo scorso anno, ci riempie di orgoglio la notizia dell’emissione di un francobollo dedicato al Giubileo celestiniano – hanno commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, e il coordinatore del Comitato Perdonanza, il vicesindaco Raffaele Daniele – Un prezioso riconoscimento alla manifestazione pi? antica e simbolica della citt? che ha ormai varcato i confini internazionali portando il messaggio celestiniano, simbolo di pace e di misericordia, nel mondo – Ringraziamo per l’attenzione il ministro Urso e il sottosegretario Bergamotto per la scelta operata nei confronti della nostra terra e della sua millenaria tradizione”.

