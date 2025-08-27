L’Aquila, Perdonanza: come cambia la viabilità in via Buccio da Ranallo il 28 e il 29 agosto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Alla luce della chiusura di via Camponeschi, disposta per consentire lo svolgimento dei cortei del 28 e del 29 agosto, con conseguente modifiche alla viabilit? su via Fontesecco (in entrata e in uscita) il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza – consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_567882_0_3.html – con cui viene istituito il divieto di transito in via Buccio da Ranallo per le due giornate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il divieto sar? in vigore dalle ore 12 alle ore 20 di domani, 28 agosto, e dalle ore 18 alle ore 22 di venerd? 29 agosto – recita il testo pubblicato online. Il transito su tale strada sar? consentito ai residenti, a coloro che debbano raggiungere il luogo di lavoro e alle autorit? partecipanti ai cortei della Perdonanza – viene evidenziato sul sito web. Con la stessa ordinanza, inoltre, ? stata disposta la segnaletica direzionale recante l’indicazione “Uscita centro storico” su via Sallustio, all’intersezione con via Angioina – viene evidenziato sul sito web.

