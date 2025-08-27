- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 27, 2025
L’Aquila, Perdonanza: come cambia la viabilità in via Buccio da Ranallo il 28 e il 29 agosto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Alla luce della chiusura di via Camponeschi, disposta per consentire lo svolgimento dei cortei del 28 e del 29 agosto, con conseguente modifiche alla viabilit? su via Fontesecco (in entrata e in uscita) il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza – consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_567882_0_3.html – con cui viene istituito il divieto di transito in via Buccio da Ranallo per le due giornate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il divieto sar? in vigore dalle ore 12 alle ore 20 di domani, 28 agosto, e dalle ore 18 alle ore 22 di venerd? 29 agosto – recita il testo pubblicato online. Il transito su tale strada sar? consentito ai residenti, a coloro che debbano raggiungere il luogo di lavoro e alle autorit? partecipanti ai cortei della Perdonanza – viene evidenziato sul sito web. Con la stessa ordinanza, inoltre, ? stata disposta la segnaletica direzionale recante l’indicazione “Uscita centro storico” su via Sallustio, all’intersezione con via Angioina – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

