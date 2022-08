L’Aquila, Perdonanza, domani la presentazione del Corteo storico e del Fuoco del Morrone

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Domani, venerd 12 agosto, alle11.00, all’Auditorium del Parco dell’Aquila, verranno illustrati il Corteo della Bolla del Perdono (che, per la prima volta, quest’anno si svolge il 23 agosto e non il 28, in ragione della presenza di Papa Francesco per l’apertura della Porta Santa della basilica di Collemaggio) e il percorso del Fuoco del Morrone, la tradizionale fiaccolata organizzata dal Movimento Celestiniano che ripercorre la strada intrapresa da Pietro Angelerio nell’agosto del 1294, dall’eremo di Sant’Onofrio, nei pressi di Sulmona, fino alla basilica di Collemaggio dell’Aquila, per ricevere le insegne pontificali e darsi il nome di Celestino V. Interverranno il vice sindaco e coordinatore Raffaele Daniele, la vice presidente Fabrizia Aquilio e Pietro Piccirilli per il Comitato Perdonanza, Floro Panti per il Movimento Celestiniano – recita il testo pubblicato online.

La conferenza stampa sar trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune dell’Aquila e della Perdonanza – viene evidenziato sul sito web.

