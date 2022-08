L’Aquila, Perdonanza, edizione 728: modifiche alla viabilità per la visita di Papa Francesco

- Advertisement -

Domenica 28 agosto, in occasione della visita del Santo Padre in città per la Perdonanza Celestiniana e l'apertura della Porta Santa, sono previste importanti limitazioni alla circolazione stradale nel centro storico e nelle aree adiacenti.

In piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi, viale Collemaggio e in tutte le strade confluenti sulle suddette aree, a partire dalle 20:00 di sabato 27 agosto e fino alle 14:00 di domenica 28 agosto, sarà in vigore il divieto assoluto di transito e sosta.

A partire dalle 5:00 di domenica mattina, inoltre, sar? vietato il transito sulle principali arterie che raggiungono il centro storico, ovvero:

• via XX Settembre, dal tribunale in direzione centro, con eccezione per i residenti fino a via Sant’Andrea;

• via Porta Napoli, dall’incrocio con via Ponte Rasarolo in direzione centro, con eccezione per i residenti fino a via Piave/via Cadorna;

• via Girolamo da Vicenza, dall’incrocio con la S.S. 17 al tunnel di Collemaggio, in entrambe le direzioni, senza eccezioni;

• via Fontesecco/Sallustio, da via XX Settembre in direzione centro, con eccezione per i residenti.

Si segnala, altres?, che nella stessa fascia oraria sar? chiusa via Strinella in direzione Collemaggio, con eccezione per i residenti fino all’altezza di via Avezzano; quest’ultima costituisce via di accesso per la zona di via Montorio al Vomano, con uscita su via Chieti.

Per quanto riguarda l'area dello stadio Gran Sasso d'Italia, dove atterrerà l'elicottero con il quale il Santo Padre raggiungerà L'Aquila, si informa che in via Amleto Cencioni, nel parcheggio dello stadio e nei parcheggi adiacenti il cimitero monumentale, in via Montorio al Vomano e in via della Crocetta, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle 16:00 di sabato 27 agosto alle 14:00 del 28 agosto. Inoltre, le stesse aree saranno interdette al transito a partire dalle 5:00 di domenica mattina e sempre fino alle 14:00. Il quartiere Torretta sarà accessibile da via del Torcituro, in entrata e uscita.

Si invitano tutti coloro che nella giornata di domenica 28 agosto volessero assistere alla visita del Santo Padre e alle manifestazioni della Perdonanza Celestiniana, a lasciare i veicoli in sosta nei parcheggi predisposti per l’occasione nell’immediata periferia e a recarsi in centro utilizzando il servizio navetta gratuito attivo dalle 5:30 del mattino, fino alle 16:00.

Per quanto riguarda la sosta delle auto a servizio di persone con disabilità in possesso di biglietto per assistere alle celebrazioni, sono state individuate due aree: il parcheggio multipiano di Collemaggio per i fedeli diretti alla basilica di Collemaggio e largo Pischedda (antistante la basilica di San Bernardino) per i fedeli diretti a piazza Duomo.

“Per far fronte all’eccezionale e storico evento – dichiara l’assessore Cucchiarella – si pu? constatare il grande impegno e l’importante dispiegamento di forze messo in campo dal Comando di Polizia Municipale, fatto di donne e uomini ai quali va sin da ora il mio pi? sentito ringraziamento”.

Le informazioni sulle principali modifiche alla viabilit? e al servizio navette/parcheggi sono contenute nella mappa interattiva consultabile a questo link:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EA9Zrbvzfk6cWuM2QkRS1rsDJtHeCR0&usp=sharing

