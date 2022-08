L’Aquila, Perdonanza, edizione 728: presentazione del libro “Papa Francesco visita L’Aquila, città del Perdono”

- Advertisement -

Venerd? 26 agosto, alle 11:00, presso la sala Rivera di palazzo Fibbioni, si terr? la presentazione della pubblicazione “Papa Francesco visita L’Aquila, citt? del Perdono”, un’edizione speciale in doppia lingua, che sar? consegnata ai cardinali e alle istituzioni regionali e nazionali per far conoscere Papa Celestino V e la Perdonanza – si legge sul sito web ufficiale. Partecipano il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, e il vicepresidente del Comitato, Fabrizia Aquilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno presenti gli autori e l’editore del volume – recita la nota online sul portale web ufficiale.

