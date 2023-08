L’Aquila, Perdonanza, i servizi di trasporto pubblico

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il settore Trasporto pubblico del Comune dell’Aquila rende noti i servizi degli autobus Ama che potranno essere fruiti da visitatori e cittadini nei giorni della Perdonanza Celestiniana – viene evidenziato sul sito web. Suggerisce inoltre di utilizzare i parcheggi circostanti il centro storico, fornendo informazioni sulle fermate degli autobus in corrispondenza di ciascuno di essi, onde evitare di raggiungere il cuore della citt? e di congestionarlo – aggiunge testualmente l’articolo online.

In dettaglio, per chi proviene dalla zona ovest della citt?, le aree consigliate per la sosta sono piazza D’Armi-strada statale 17 (all’altezza dell’ex motel Amiternum), Via Eusanio Stella-Stazione ferroviaria, Villa Gioia- Palazzo di giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. Per quanto riguarda la zona est, i parcheggi consigliati sono quelli di piazzale Porto (centro commerciale 99, nei pressi del cimitero), di via Domenico D’Ascanio (attrezzata anche per i camper) e dello stadio Gran Sasso d’Italia-via Amleto Cencioni – ? disponibile il parcheggio al terminal Lorenzo Natali di Collemaggio (capolinea di tutti gli autobus), con 640 posti gratuiti.

Le aree individuate per la sosta consigliata risultano servite dalle seguenti linee – si apprende dalla nota stampa.

Zona Ovest:

Piazza d’Armi (fermata Mc Donald):

– linee feriali 1, 4, 6S/6D, 12,12A/M12A,15, 19/M19, Navetta est, Navetta ovest.

– linee festive M2UF

SS17/ex motel Amiternum:

– linee feriali 4, 6S/6D, 12,12A/M12A,15, 19/M19, Navetta est, Navetta ovest.

– linee festive M2UF

Stazione ferroviaria:

– linee feriali 19/M19, 1T, 2UT, M11R, Navetta Est (in andata), Navetta Ovest (in ritorno).

– linee festive M1TF

Villa Gioia/Tribunale:

– linee feriali 2, M11R, Navetta Est (in andata), Navetta Ovest (in ritorno)

– linee festive M11F (solo andata)

Zona Est:

Piazzale Cencioni:

– linee feriali 1,2U, 3, 6S/6D, 8,9, 12, 12A, 15, Navetta EST, Navetta OVEST.

– linee festive M2UF, M6F, M15F

Gli orari degli autobus sono pubblicati sul sito internet dell’Ama (https://www.ama – viene evidenziato sul sito web. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/) e in particolare nella pagina dedicata (https://www.ama – si apprende dal portale web ufficiale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/linee-e-orari/elenco-linee-ama/ ).

Si ricorda inoltre che ? in funzione la navetta gratuita che va da terminal di Collemaggio al centro storico, passando davanti alla basilica di Collemaggio e raggiungendo piazza Duomo – riporta testualmente l’articolo online. Fino al 24 settembre, data in cui terminer? l’isola pedonale estiva, dalle ore 20:00 di tutti i giorni feriali la navetta, dopo la partenza dal terminal di Collemaggio, effettuer? una fermata alla Villa Comunale per poi raggiungere, da via Strinella, la Fontana Luminosa – La frequenza ? di una corsa ogni venti minuti-mezzora circa Inoltre, nelle giornate del sabato il servizio sar? prolungato fino alle ore 23, con le ulteriori partenze dal Terminal alle 21.30, alle 22, alle 22.30 e alle 23.

Dalle ore 7.30 alle ore 20 di tutti i giorni feriali la navetta raggiunger? piazza Duomo percorrendo il consueto itinerario: Terminal, via Caldora, viale Collemaggio, viale Crispi, corso Federico II, piazza Duomo, via Indipendenza, viale Collemaggio, Terminal, con una partenza ogni 10 minuti.

Il 28 e 29 agosto (giorni del Corteo della Bolla e del Corto di rientro), i servizi in questione potrebbero subire delle variazioni.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it