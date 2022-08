L’Aquila, Perdonanza, l’assessore Cucchiarella: “Massima attenzione ai disabili, turni intensificati per la Municipale”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

In occasione della 728esima Perdonanza celestiniana, il comando di Polizia municipale ha adottato con ordinanza il piano di viabilit correlato alle manifestazioni religiose e civile previste (https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_456032_0_3.html ).

- Pubblicità -

Le modifiche pi rilevanti alla circolazione, che partiranno dal 23 al 30 agosto 2022 saranno le seguenti:

l’ampliamento orario dell’Area Pedonale Estiva (con particolare riguardo a Corso Federico II e Piazza Duomo) che sar in vigore dalle 18.00 alle 2.00 di ogni giorno per lo svolgimento delle manifestazioni che avranno luogo nel Centro Cittadino;

la chiusura al transito veicolare dell’area di Collemaggio (Viale Collemaggio e Via Caldora) nelle giornate del 23, 29 e 30 agosto 2022 in occasione della cerimonia di apertura con corteo della bolla, del corteo di rientro e del concerto di chiusura;

la graduale interdizione al transito veicolare del Centro Storico e dell’area di Collemaggio in occasione della visita del Santo Padre che avr ad oggetto dalle ore 20.00 del 27 agosto 2022 Piazza Duomo, Corso Federico II, Viale Collemaggio e Via Caldora per poi estendersi nella mattinata del 28 agosto 2022 sino alle 14.00 alla viabilit di accesso all’area in questione – si apprende dalla nota stampa.

Si evidenzia che, al fine di venire incontro alle necessit delle persone con disabilit, sono state istituite nel centro cittadino, oltre a quelle gi esistenti, le nuove aree di sosta dedicate in Piazza San Marco (dal 28 luglio all’11 settembre 2022) e Largo Pischedda (dal 23 al 29 agosto 2022). Il 28 agosto 2022, giornata della visita del Pontefice, le stesse potranno usufruire di stalli riservati presso il Terminal di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Durante questo periodo ci sar un ulteriore potenziamento dei gi gravosi servizi svolti dal personale del Corpo, con l’istituzione di turni serali, oltre a quelli gi in essere per le varie necessit legate agli eventi estivi che si svolgono su tutto il territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Gli operatori della Polizia municipale svolgeranno tale attivit in stretto raccordo con le altre Forze di Polizia, nell’ottica di garantire una cornice di ordine e sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it