L’Aquila, Perdonanza: le modifiche alla viabilità

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Durante la settimana della 729? Perdonanza Celestiniana, dal 23 al 30 Agosto 2023, saranno necessarie delle modifiche relativamente al transito ed alla sosta dei veicoli.” ? quanto si legge in una nota dell’assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega:

“Per consentire lo svolgimento delle iniziative previste il Comando di Polizia Municipale ha pubblicato un’ordinanza nella quale vengono riportate tutte le modifiche al traffico che – interesseranno come di consueto le vie che verranno utilizzate per il Corteo della Bolla del 28 agosto e per il corteo di rientro del giorno successivo, oltre che per gli spettacoli del 23, 26 e 30 che si svolgeranno presso il Teatro del Perdono e per quelli che avranno luogo presso la Scalinata di San Bernardino e nelle piazze del centro (nella serata del 27 agosto). Nello specifico verr? istituito il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta ambo i lati su Piazza Duomo, nel tratto compreso tra Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 20 del 29 agosto; divieto di sosta e di transito anche su Piazza Palazzo, Piazza Santa Margherita e via Bafile (tratto via Paganica/via San Martino), dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 18 alle 22 del 29 agosto Sar? poi in vigore in questi stessi giorni ed agli stessi orari il divieto di transito in via Cascina ed in via Bafile (tratto via San Martino/via Cascina)”.

“Divieto di sosta e di transito istituito anche su Corso Principe Umberto dalle 18 all’una del giorno successivo nelle date del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 agosto, oltre che dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 18 alle 22 del 29 agosto – recita il testo pubblicato online.

Lo stesso divieto di sosta e transito verr? istituito anche in Largo Pischedda e via e Piazza San Bernardino dalle 18 all’una del giorno successivo nelle date del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 agosto e dalle 12 alle 20 nella giornata del 28 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Sar? invertito il senso di marcia in via Fortebraccio con direzione Via Strinella dalle 18 all’una del giorno successivo nelle date del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 agosto, stesse date e orari con i quali sar? istituito il divieto di transito eccetto residenti su via Santa Giusta e via Delle Grazie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su Piazza Duomo, Piazza IX Martiri, Piazza Chiarino, e Piazza San Biagio verr? istituito il divieto di sosta e di transito dalle 17 del 27 agosto all’una del 28 agosto”

“Le limitazioni al traffico – ricorda l’assessore – toccheranno anche l’area della Villa Comunale e della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e nello specifico in via XX Settembre sar? istituito il solo divieto di transito in direzione Villa Comunale dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto; nel tratto di viale Crispi compreso tra Via XX Settembre a Viale Collemaggio sar? istituito il divieto di transito e sosta sul lato destro (direzione Porta Napoli) dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto, mentre nel tratto compreso tra Viale Collemaggio e Via Porta Napoli sar? istituito il solo divieto di transito dalle 12 alle 20 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto – riporta testualmente l’articolo online. Viale Collemaggio, via Caldora e via Bellisari vedranno l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta ambo I lati dalle 17 del 23.08 all’una del 24.08, dalle 17 del 26.08 all’una del 27 agosto dalle 12 alle 21 del 28 agosto, dalle 17 alle 21 del 29 agosto e dalle 17 del 30.08 fino all’una del 31 agosto”.

“Infine – conclude l’assessore Laura Cucchiarella – Durante tutto il periodo della Perdonanza, cio? dalle ore 8 del 23 agosto fino alle 14 del 31 agosto sar? vietato l’accesso (ad esclusione dei veicoli dell’organizzazione) su via Jos? Maria Escriv? e per lo stesso periodo sar? invertito il senso di marcia della strada di collegamento che costeggia i giardini di viale Collemaggio tra Via D’Annunzio e via XXIV Maggio in direzione via XXIV Maggio”.

L’ordinanza completa ? consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_507960_0_3.html

