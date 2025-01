L’Aquila, Perdonanza: sindaco Biondi, “Cardinale Parolin aprirà Porta Santa, dono per la città”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Un dono per la citt?”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato l’annuncio della partecipazione del Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, all’Aquila il prossimo 28 agosto in occasione dell’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. “La sua autorevole presenza alla Perdonanza Celestiniana e il suo misericordioso atto di apertura della Porta Santa segnano e confermano, proprio nell’Anno Santo del Giubileo – inaugurato da Papa Francesco il 24 dicembre scorso – la centralit? della tradizione pi? antica e identitaria della nostra citt?”.“Il ringraziamento collettivo della comunit? aquilana, della Municipalit? e mio personale va al nostro Arcivescovo, monsignor Antonio D’Angelo, per aver coinvolto uno dei rappresentanti di maggior prestigio della Chiesa cattolica e delle gerarchie vaticane in vista di un evento cos? importante – Profondi sentimenti di gratitudine che estendo, certamente, anche al cardinale Parolin per aver accettato l’invito a partecipare ad un rito giunto al 731? anno e intriso nei valori di perdono e riconciliazione tra i popoli che questa terra ha ereditato da Papa Celestino V”.

