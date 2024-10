L’Aquila, Piano Periferie: sindaco fa punto della situazione con vertici segreteria Presidenza Consiglio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina i vertici della segreteria generale presso la presidenza del Consiglio dei ministri per fare il punto sulle risorse del ‘Piano Periferie’. All’incontro con il primo cittadino erano presenti il segretario generale, Carlo Dedoato, e i due vice segretari generali, Angelo Venturini e Marco Villani. A seguito di una costante e proficua interlocuzione tra le strutture tecnico-amministrative dell’Ente e della presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune dell’Aquila ? stato riammesso, la scorsa estate, al finanziamento da 18 milioni finalizzato alla realizzazione di iniziative per la riqualificazione urbana e la valorizzazione del territorio periferico, dalle infrastrutture alla viabilit?, passando per luoghi di aggregazione e socialit?. “? stata un’occasione – ha spiegato il sindaco Biondi – per fare il punto sugli interventi che andremo a realizzare e che interesseranno diversi ambiti: dalle politiche sociali ed educative, all’impiantistica sportiva e alla riqualificazione di aree del progetto Case sino alla mobilit? e alla viabilit?. La visita in citt? dei massimi esponenti della segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ringrazio, testimonia la grande attenzione che il governo centrale ripone nei confronti di questa terra e del suo percorso di rinascita che organicamente interessa centro storico, periferie e frazioni”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it