L’Aquila, Piano quadro dei tratturi, via libera dalla seconda commissione consiliare. La soddisfazione del presidente Santella e del gruppo L’Aquila protagonista

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante il Piano quadro dei tratturi (Pqt).“Con l’approvazione del Piano quadro tratturi in commissione Territorio – ha dichiarato il presidente della commissione stessa, Guglielmo Santella – compiamo un passo in avanti significativo verso una gestione pi? consapevole del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo oltre quarant’anni di attesa, L’Aquila si doter? finalmente di uno strumento in grado di coniugare tutela ambientale, valorizzazione storica e opportunit? di sviluppo turistico – riporta testualmente l’articolo online. Il piano non ? solo un atto tecnico, ma un fatto politico, fortemente voluto dalla maggioranza e dall’assessore all’urbanistica Francesco De Santis, che guarda al futuro della citt?”.“I tratturi – ha proseguito Santella – rappresentano un patrimonio identitario unico e inserirli in una cornice regolata e progettuale significa riconoscerne il valore e metterli al centro di una visione urbana integrata e sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio l’assessore ed i colleghi della commissione per il lavoro svolto con senso di responsabilit?”.Soddisfazione ? stata espressa anche da parte del gruppo consiliare L’Aquila Protagonista – si apprende dal portale web ufficiale. “Con l’approvazione in commissione del Piano, portiamo avanti un lavoro sinergico tra istituzioni, universit? e soprintendenza – hanno affermato il capogruppo Alessandro Maccarone e i consiglieri comunali Laura Cococcetta, Maria Luisa Ianni, Luigi Faccia e Stefano Flamini”. “Si tratta – hanno aggiunto – di un risultato importante per la citt? e per i cittadini di Sant’Elia, Bazzano e San Gregorio, che da decenni attendevano uno strumento capace di restituire funzionalit?, decoro e prospettive a un’area vasta e significativa del territorio aquilano – recita il testo pubblicato online. ? la dimostrazione che l’impegno costante, la visione e il lavoro di squadra possono produrre risultati concreti e duraturi – Questo ? un provvedimento che tutela la nostra storia e, allo stesso tempo, apre la strada a nuove possibilit? di sviluppo turistico, culturale e urbanistico”.

