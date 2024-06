L’Aquila, Piano urbano logistica sostenibile, workshop a Palazzo Margherita con cittadini e stakeholders

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si ? svolto nella sede municipale di Palazzo Margherita il workshop dedicato alla presentazione della proposta del Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS) per il centro storico della citt?. Questo piano rappresenta un dettaglio del Piano Urbano della Mobilit? Sostenibile (P.U.M.S.) ed ? promosso dall’amministrazione comunale con il supporto della societ? incaricata della redazione del piano – L’evento ha permesso di coinvolgere attivamente diverse associazioni di cittadini, associazioni di categoria, e un campione rappresentativo di trasportatori, commercianti, operatori della grande distribuzione e imprese edili.La giornata ? stata dedicata alla condivisione con gli stakeholder delle possibili soluzioni per la razionalizzazione della distribuzione delle merci, da adottare nel breve e medio periodo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo principale ? rendere pi? sostenibili i processi di logistica urbana, con particolare attenzione alla consegna delle merci dell’ultimo miglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante i tavoli di confronto, sono stati affrontati quattro temi principali che interessano le categorie coinvolte: quadro normativo, politiche di premialit?, controllo degli accessi, controllo degli stalli merci e il servizio complementare di cargo bike – L’evento ha rappresentato un’importante opportunit? per raccogliere osservazioni, istanze e suggerimenti che saranno presto pubblicati sui canali istituzionali dell’Ente, con la possibilit? di eventuali ulteriori integrazioni.Il materiale raccolto sar? sottoposto a valutazione tecnica, al fine di rendere le soluzioni individuate nel documento finale del piano pi? idonee a soddisfare le necessit? degli utenti coinvolti nei processi di distribuzione delle merci.

