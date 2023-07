L’Aquila, Pinewood: intervento straordinario di demuscazione nelle zone circostanti l’area della manifestazione

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

In vista della manifestazione Pinewood, che si terr? nel fine settimana (14-16 luglio) all’aeroporto dei Parchi di Preturo, il settore comunale per la Transizione ecologica e Protezione civile proceder? a un intervento straordinario di demuscazione nelle aree circostanti a quelle interessate dall’iniziativa – viene evidenziato sul sito web.

Le operazioni di demuscazione si svolgeranno nella serata di domani, gioved? 13 luglio, a partire dalle ore 23 e sino alla chiusura del percorso –

Le strade interessate sono le seguenti: Via Aringo, Via Preturo sino alla rotonda di Coppito 3 (Progetto C.A.S.E.), Via Delle Vignole e Via Carlo D’Angi?.

S invitano i residenti delle zone interessate a tenere porte e finestre chiuse e a non lasciare all’esterno di finestre o balconi cibi, indumenti, contenitori, farmaci e animali da affezione –

