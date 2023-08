L’Aquila, Pizzoli: scomparsa giovane Daniele Cammarota, le condoglianze del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una nota al primo cittadino di Pizzoli, Gianni Anastasio, per esprimere “profonda tristezza e dolore” per la scomparsa del giovane Daniele Cammarota, residente con la famiglia nel comune pizzolano e rimasto coinvolto in un incidente stradale tre anni fa lungo la SS 80. Biondi ha espresso vicinanza ai familiari del ragazzo, sottolineando la vicinanza “della comunit? aquilana a quella di Pizzoli” e porgendo le pi? sentite condoglianze ai familiari tutti, ai compagni di squadra di calcio, agli amici e quanti lo hanno conosciuto a nome della Municipalit? aquilana e a titolo personale – si apprende dalla nota stampa.

