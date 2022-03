L’Aquila, PNRR: 400MILA EURO DAL FONDO COMPLEMENTARE SISMA PER REALIZZARE UN PARCO GIOCHI E UN CAMPO SPORTIVO IN VIA SALARIA ANTICA EST.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, ha approvato lo studio di fattibilit tecnico – economica per la messa in sicurezza dell’area in disuso in via Salaria Antica Est per un importo complessivo di 400mila euro – Si tratta di uno degli interventi proposti dal Comune dell’Aquila e ammessi a finanziamento a valere sul Fondo complementare al Pnrr, cos come approvati dalla Cabina di coordinamento integrata – viene evidenziato sul sito web.

“L’area, che si trova vicino alla scuola primaria di Pile, in disuso a seguito degli scavi per la costruzione del progetto CASE di S. Antonio, sar valorizzata e restituita alla comunit – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Colonna – con la realizzazione di un parco giochi per bambini, una casetta con servizi igienici e una pista di minigolf collegata al campo polivalente di basket e calcetto gi presente”.

“Si tratta di un’opera importante ed attesa che trasformer la zona in via Salaria Antica Est in un nuovo centro di aggregazione sociale a servizio della comunit, che rispecchia interamente la volont di questa Amministrazione di valorizzare e rigenerare dal punto di vista urbanistico le aree del progetto CASE” concludono sindaco e assessore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

