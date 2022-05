L’Aquila, PNRR: 5,8 milioni per demolizione e ricostruzione scuola primaria Paganica

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

stato finanziato con i fondi del Pnrr il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola primaria di Paganica “Francesco Rossi” per un importo di 5 milioni e 850mila euro – riporta testualmente l’articolo online.

La ricostruzione della scuola sar effettuata in altro sito rispetto a quello originario in quanto l’Amministrazione, che ha partecipato a un bando per l’assegnazione di fondi per l’edilizia scolastica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha in programma di realizzare un polo scolastico unico, nella zona compresa tra via degli Alpini e via Onna, corrispondente a una porzione del sito attualmente occupato dal centro sportivo-culturale-ricreativo integrato – recita il testo pubblicato online. A tal proposito verranno impegnati ulteriori 1,9 milioni di euro per i lavori sulla scuola dell’infanzia, frutto di un bando vinto lo scorso anno, e 4,27 milioni per la scuola secondaria di primo grado – riporta testualmente l’articolo online.

La primaria servir un’utenza di 375 studenti e dovr prevedere 15 aule didattiche, una biblioteca, una sala riunioni, 1 archivio, vani adibiti ad uffici, servizi igienici, locali di servizio, 1 area mensa, un locale palestra con servizi igienici, spogliatoio e deposito attrezzi – aggiunge la nota pubblicata. La nuova scuola disporr inoltre di un anfiteatro all’aperto idoneo alle manifestazioni culturali di vario genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il progetto del nuovo manufatto dovr essere concepito secondo principi di sostenibilit ambientale ed efficientamento energetico – riporta testualmente l’articolo online.

