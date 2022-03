L’Aquila, PNRR: 700 milioni di euro dalla macro-misura B del Fondo complementare per i territori colpiti dal sisma nel 2009 e nel 2016. Oggi all’Aquila il convegno “Ricostruire l’economia”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

L’Aquila, 11 marzo 2022 – Trasformare in opportunit i 700 milioni di euro stanziati dalla macro-misura B del fondo complementare del PNRR per lo sviluppo delle aree del centro Italia colpite dal sisma nel 2009 e nel 2016. Questo il tema del convegno “Ricostruire l’economia”, che si svolto oggi all’Auditorium del Parco all’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

“Si tratta di risorse importanti che devono essere spese bene e per questo hanno bisogno della condivisione e dell’aderenza alle esigenze reali del territorio”, cos il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, presente oggi nella duplice veste di amministratore locale nonch di componente del Comitato di indirizzo per gli interventi della macro-misura B.

“La macro-misura B abbraccia tutto lo spettro delle realt produttive – si apprende dalla nota stampa. Momenti divulgativi come quello di stamattina sono determinanti perch i tempi sono molto serrati e l’obiettivo quello di portare risorse l dove effettivamente servono – recita il testo pubblicato online. Anche per questo ho chiesto l’inserimento, tra i destinatari dei finanziamenti, delle societ sportive dilettantistische e delle associazioni che gestiscono spazi culturali e sociali, – annuncia Biondi – Rappresentano a tutti gli effetti un pezzo dell’economia del nostro territorio: piccole, piccolissime imprese e pi strutturate – si apprende dalla nota stampa. Le risorse sono talmente tante che c’ spazio per tutti e anche gli ambiti sono variegati: si va dall’ambiente al sociale, dalla ricerca alle attivit produttive e al terzo settore, turismo e cultura”.

“I bandi sono in preparazione – spiega il sindaco – e per essere efficaci devono necessariamente avere condivisione dal ‘basso’, senza essere calati dall’alto – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo gi avuto un confronto con gli ordini e con le categorie professionali, lo faremo anche con le parti sociali e con i sindacati – precisa il comunicato. Peraltro i fondi arrivano in una fase delicatissima della congiuntura internazionale e nazionale e potrebbero servire non soltanto come strumento difensivo, ma anche come elemento di accompagnamento alla crescita, che comunque questo territorio sta vivendo, spesso in controtendenza”, conclude il primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Con la macro-misura B del Fondo Complementare al PNRR denominata Rilancio economico e sociale, la cui dotazione di 700 milioni di euro, si finanzier il sistema delle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La missione della misura volta a migliorare la capacit competitiva dei territori attraverso l’imprenditorialit della popolazione residente, il rafforzamento del tessuto sociale ed economico e lo stimolo all’innovazione produttiva – si legge sul sito web ufficiale.

Nello specifico le sub-misure sono cos suddivise: B1. sostegno agli investimenti – 380 milioni di euro; b2. turismo, cultura, sport e inclusione – 180 milioni di euro; B3. valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie – 60 milioni di euro; B4. centri di ricerca per l’innovazione – 80 milioni di euro –

Ogni sub-misura individua le finalit dell’intervento, lo strumento agevolativo, i beneficiari, la dotazione finanziaria, le iniziative finanziabili, le spese ammissibili, le forme ed intensit di agevolazione ed il regime di aiuto – riporta testualmente l’articolo online.

Al convegno, organizzato dal Comune dell’Aquila in collaborazione con Regione Abruzzo, Comuni del cratere, Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, Struttura di missione per il sisma 2009, USRA e USRC, hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il commissario sisma 2016, Giovanni Legnini, e il capo struttura sisma 2009, Carlo Presenti – precisa il comunicato. In qualit di relatori presenti, inoltre, il direttore del dipartimento della presidenza della Regione Abruzzo, Emanuela Grimaldi, il commissario Zes Abruzzo, Mauro Miccio, il consigliere politico del Ministero per il sud e la coesione territoriale, Paolo Russo, l’esperto della struttura sisma 2016, Romano Benini, il responsabile funzione incentivi e innovazione Invitalia, Ernesto Somma, e il direttore generale incentivi del Mise, Giuseppe Bronzino – aggiunge testualmente l’articolo online.

