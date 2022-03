L’Aquila, PNRR: APPROVATI DUE PROGETTI SOCIOEDUCATIVI PER COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA A VALERE SULLA MISSIONE 5

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Proseguono le iniziative in ambito comunale per intercettare le risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – viene evidenziato sul sito web. Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali ed educative, Francesco Cristiano Bignotti, la giunta comunale ha approvato ieri due progetti, da realizzare in collaborazione con le associazioni del terzo settore, che saranno presentati a valere sui bandi del PNRR nell’ambito della missione 5, dedicata al finanziamento di interventi socioeducativi strutturati per combattere la povert educativa nel Mezzogiorno – recita il testo pubblicato online.

“Abbiamo invitato tutta la rete associativa, tramite l’organismo della “Consulta comunale per la Povert Educativa”, a produrre idee progettuali offrendo la disponibilit dell’Ente a partecipare in qualit di partner” dichiara l’assessore Bignotti – precisa la nota online. “A tal proposito, sono pervenute da parte di alcune associazioni del territorio, due proposte progettuali da realizzare in parternariato, che sono state approvate ieri dalla giunta comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche all’interno del PNRR questa amministrazione cerca di continuare con coerenza a rafforzare la propria visione di citt che comprende un’attenzione particolare al tema dell’educazione tramite attivit di rete che tendono a contrastare la povert educativa – si apprende dal portale web ufficiale. “

“Si tratta del progetto “JUMP” della cooperativa sociale Okkupiamoci, rivolto a ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che versano in situazione di disagio o a rischio di devianza, che si sono allontanati dalla scuola – L’intervento – spiega Bignotti – prevede la prevenzione e il contrasto delle situazioni di abbandono e di dispersione scolastica nella citt dell’Aquila, attraverso due spazi pomeridiani di aiuto compiti e supporto scolastico, in rete e in sinergia con le diverse risorse presenti nel territorio”.

“Il secondo progetto denominato “IKAGAI” ed promosso dall’associazione di volontariato Don Bosco dell’Aquila – Ha come scopo principale quello di fornire proposte di contrasto della dispersione scolastica, migliorando anche l’offerta educativa attraverso delle attivit extrascolastiche che diano la certificazione delle competenze non formali ai giovani – precisa il comunicato. Le attivit previste – prosegue l’assessore- hanno lo scopo di coinvolgere tutta la rete della comunit educante e tutti coloro che hanno a cuore la condizione giovanile”.

“Entrambi i progetti potranno essere finanziati dalla missione 5 del PNRR con un contributo compreso tra 125mila e 250mila euro, a cui si aggiunge il cofinanziamento del 5% a carico del partner nel primo progetto e un contributo comunale di 5 mila euro nel secondo caso per finanziare borse di studio per i ragazzi che hanno abbandonato il percorso scolastico” conclude l’assessore Bignotti.

