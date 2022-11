L’Aquila, PNRR: Comune ottiene 3 milioni per demolizione e ricostruzione plesso I Maggio

- Advertisement -

Ammonta a tre milioni di euro lo stanziamento ottenuto dal Comune dell’Aquila per le operazioni di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico ‘I Maggio’, situato nel quartiere di Pile, in via Salaria Antica Est. Il finanziamento, richiesto dall’ente comunale nello scorso mese di gennaio, ? stato concesso dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto ‘Futura-La scuola per l’Italia del domani’ sostenuto con risorse del Pnrr.

“Al posto del fabbricato esistente verr? realizzato un nuovo polo dell’infanzia, con locali moderni e funzionali che ospiteranno scuola materna e asilo nido – aggiunge testualmente l’articolo online. – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Questo intervento rientra nella pi? ampia programmazione attivata dall’amministrazione che, allo stato attuale, vede attivi sette procedimenti per la realizzazione di altrettante strutture da destinare alla crescita e la formazione dei nostri ragazzi per oltre trenta milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza ? una importante opportunit? che il Comune dell’Aquila si sta facendo trovare pronto a cogliere a tutto vantaggio della comunit? e dei suoi figli”.

