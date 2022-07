L’Aquila, Pnrr: Fondo complementare, bando 620 milioni Biondi “Accolte esigenze del territorio”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“Anche le societ e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali, artistiche e creative sono state inserite tra i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo complementare al PNRR per le aree danneggiate dal sisma 2009 e 2016. Le richieste e le esigenze del territorio sono state accolte”. Esprime soddisfazione il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’esito della pubblicazione sul sito http://nextappennino – recita il testo pubblicato online. gov.it/dei bandi attraverso cui i cittadini, le imprese e le associazioni potranno informarsi ed accedere alle risorse pari a 620 milioni di euro per sostenere gli investimenti di imprese e associazioni – precisa la nota online. “In qualit di delegato dell’intero Cratere 2009 nel Comitato di indirizzo – prosegue il primo cittadino – ho lavorato affinch nessuno dei soggetti operanti sul nostro territorio venisse lasciato indietro”. Dal portale sar possibile acquisire le informazioni dettagliate e le schede di ogni singolo bando, in attesa della presentazione delle prime domande che sar possibile a partire dall’1 settembre prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online.

