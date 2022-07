L’Aquila, PNRR: Fondo complementare, pubblicato avviso lavori riqualificazione e pavimentazione Piazza Duomo

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Inizia il percorso che condurr alla realizzazione della riqualificazione di Piazza Duomo – aggiunge testualmente l’articolo online. stato pubblicato questa mattina il bando per l’indizione della procedura aperta di assegnazione dei lavori, che verranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente pi vantaggiosa, il cui importo supera i 5,2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del centro Italia – si legge sul sito web ufficiale.

“Quello di Piazza Duomo un tassello determinante nel programma di rigenerazione urbana attuato dall’amministrazione – – commentano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele – Oltre alla nuova pavimentazione e alla nuova illuminazione le opere previste comporteranno la valorizzazione dell’intera area, per secoli luogo di scambi commerciali e culturali della nostra citt e che torner ad essere uno spazio a servizio della comunit. Con gli interventi per la nuova pavimentazione, che inizieranno dopo l’estate, e quelli su Piazza Duomo, che dovranno necessariamente essere affidati entro la fine dell’anno e su cui abbiamo a gennaio registrato il parere favorevole da parte della Soprintendenza, il fulcro della vita cittadina destinato ad essere migliorato, reso ancor pi fruibile e attrattivo per cittadini e turisti”.

