L’Aquila, PNRR: Fondo complementare sisma, Comune L’Aquila ha avviato gare opere entro termine 30 settembre

Il Comune dell’Aquila ha avviato tutte le gare per l’aggiudicazione delle opere finanziate con il Fondo complementare al Pnrr per i territori colpiti dal sisma 2009 e Centro Italia, la cui dotazione ammonta a 101 milioni per 53 interventi.

“Uno sforzo importante da parte del Comune, dei suoi dirigenti, dei funzionari e dei tecnici dei settori impegnati per mesi, in estate e nei periodi di ferie, per raggiungere un obiettivo significativo cui, all’orizzonte, se ne profila gi? un altro – aggiunge testualmente l’articolo online. Entro la fine dell’anno, infatti, i lavori afferenti al Fondo complementare dovranno essere affidati e sono certo che, come accaduto sinora, L’Aquila si far? trovare pronta per raccogliere e vincere una sfida decisiva per la sua comunit?. La mole di finanziamenti ottenuta fa del nostro territorio uno dei pi? virtuosi in Italia per capacit? di programmazione e attrazione”, conclude Biondi

