L’Aquila, PNRR: Nuovi asili nido a Paganica e Sassa, Comune dell’Aquila presenta richiesta per ottenere fondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Due nuovi asili nido, da localizzare nelle frazioni di Paganica e Sassa, per fornire assistenza a complessivi 108 bambini.Sono quelli che intende realizzare il Comune dell’Aquila e su proposta del sindaco Pierluigi Biondi, la giunta comunale ha approvato la delibera contenente la richiesta di risorse, pari a circa 2,5 milioni di euro, in risposta all’avviso dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la concessione di finanziamenti nell’ambito della misura 4 del PNRR, denominata “Istruzione e Ricerca”.La struttura di Paganica, da 60 posti e per un costo di 1,440 milioni di euro, verrebbe realizzata all’interno del complesso del Progetto Case; quella della frazione di Sassa, da 48 posti per oltre 1,1 milioni di euro, ? prevista in prossimit? del complesso abitativo antisismico realizzato dopo il terremoto 2009.“Nelle zone est e ovest della citt? abbiamo previsto la creazione di due poli scolastici: quello di Paganica, da 14,5 milioni di euro di investimento per 720 alunni e quello di Sassa, dal costo di 12 milioni di euro per 520 studenti – Entrambi ospiteranno alunni dall’et? della scuola dell’infanzia a quelli delle scuole medie – La nascita di due asili nido in corrispondenza di queste strutture oltre a completare l’offerta formativa per i nostri figli garantirebbe l’attivazione di un nuovo e fondamentale servizio per le famiglie, determinante per garantire il diritto alla genitorialit? e contribuire a combattere l’inverno demografico” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

