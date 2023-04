L’Aquila, PNRR: Scuola formazione PA, Comune L’Aquila sarà soggetto responsabile intervento

- Advertisement -

La Cabina di coordinamento integrata, organismo deputato a valutare interventi e investimenti nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr per i territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016-2017, ha stabilito che sar? il Comune dell’Aquila a ricoprire il ruolo di soggetto responsabile per l’istituzione in citt? della Scuola nazionale di formazione tecnico-amministrativa per la Pubblica amministrazione (Sna). Il progetto ? finanziato con venti milioni di euro assegnati all’ente comunale che dovr?, con procedure ad evidenza pubblica, individuare locali idonei sia per lo svolgimento delle lezioni sia per la residenzialit? di corsisti e docenti – precisa il comunicato. Entro sei mesi verr? stipulata una convenzione tra il Comune, la Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – soggetto attuatore dell’intervento – e la Sna – si legge sul sito web ufficiale.

“Con la decisione odierna si supera l’impasse di un’operazione definita gi? a dicembre 2021 e che nel tempo aveva subito rallentamenti – precisa la nota online. – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Con questa somma il Comune dell’Aquila supera il tetto dei duecento milioni di euro di risorse reperite nell’ambito del Pnrr e del relativo Fondo complementare – Un impegno importante per l’amministrazione e l’intera citt? che con la sede distaccata della Sna e con le previste istituzioni della scuola nazionale dei Vigili del fuoco, del centro di formazione del Servizio civile universale e della centrale 118 al San Salvatore, assume un ruolo centrale in ambito nazionale per il reclutamento, la crescita, la preparazione e la creazione di professionalit? in grado di mettere a disposizione del Paese competenze e saperi per la gestione delle emergenze e il loro superamento mettendo a sistema le esperienze maturate nei nostri territori nel post sisma – si legge sul sito web ufficiale. Il mio ringraziamento va al commissario per il sisma 2016, Guido Castelli, al coordinatore della Sttruttura di missione, Mario Fiorentino, e al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per aver condiviso questa visione strategica e l’impegno volto a recuperare e riattivare l’iter di un progetto che sembrava essersi arenato”.

