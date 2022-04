L’Aquila, PNRR Sisma: approvati interventi relativi agli impianti sportivi di Coppito, Paganica, L’Aquila e S.Elia

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Prosegue il processo di rinnovamento delle strutture sportive aquilane, sia in termini di efficientamento strutturale che energetico – riporta testualmente l’articolo online. La giunta comunale ha approvato nelle ultime sedute cinque progetti di fattibilit tecnico – economica relativi ad altrettanti interventi ammessi a finanziamento a valere sul Fondo complementare del PNRR per le aree colpite dal sisma – Il costo dei lavori ammonta a 300mila euro per gli interventi previsti all’impianto sportivo di Coppito e alla pista di pattinaggio a S. Barbara, 500mila euro per la palestra di Paganica e per le tribune del campo da rugby di Piazza d’Armi – aggiunge la nota pubblicata. Infine, 1,5 milioni di euro sono stati stanziati per la struttura aggregativa sociale e sportiva denominata “PalaAngeli” a S. Elia – si apprende dal portale web ufficiale.

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it