L’Aquila, PNRR Sisma: approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della piscina monumentale “Ondina Valla”

Via libera dalla giunta comunale all’ammodernamento e alla messa in sicurezza della piscina monumentale “Ondina Valla”. L’intervento sar finanziato con le risorse del Fondo Complementare del PNRR per le aree interessate dal sisma, con un importo complessivo di 700mila euro – riporta testualmente l’articolo online.

Nello specifico sono previsti interventi sulle strutture, sulla copertura, sulla vasca, sui prospetti e le finiture interne, nonch sugli impianti.

Nell’ottica del rispetto delle qualit storiche del manufatto e della conservazione della memoria storica della costruzione originaria, sono state individuate soluzioni finalizzate a restituire alla citt dell’Aquila un edificio che, nel rispetto delle condizioni adeguate di vivibilit, sia in grado di soddisfare le esigenze tipiche della funzione che ospita – viene evidenziato sul sito web.

