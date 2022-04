L’Aquila, PNRR Sisma: via libera dalla giunta comunale al consolidamento e rifunzionalizzazione delle ex scuole di Preturo, Sassa, Poggio Santa Maria e al ripristino della scuola dell’infanzia di Arischia

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

La giunta comunale dell’Aquila, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, ha approvato ieri i progetti di fattibilit tecnico – economica di quattro interventi ammessi a finanziamento a valere sul Fondo complementare del PNRR per le aree colpite dal sisma – Il costo dei lavori ammonta a 150 mila euro per ognuno degli interventi previsti nelle ex scuole di Preturo, Sassa e Poggio Santa Maria, mentre 500 mila euro sono stati stanziati per il ripristino e la rifunzionalizzazione della scuola dell’infanzia “G. Beccia” di Arischia –

“Si tratta di interventi significativi, che rientrano nella pi ampia azione gi avviata per la riqualificazione dei nostri plessi scolastici – aggiunge la nota pubblicata. L’edilizia scolastica – spiegano il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore , Vito Colonna – rappresenta una delle priorit d’intervento di questa amministrazione e con queste ulteriori opere proseguiremo nel percorso finalizzato a mettere a disposizione dei nostri figli e ragazzi edifici moderni, sicuri, confortevoli e funzionali” concludono il sindaco Biondi e l’assessore Colonna – viene evidenziato sul sito web.

