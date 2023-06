L’Aquila, Poligono di tiro Monte Stabiata: via libera da Conferenza dei servzizi al Piano di Caratterizzazione

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Passo in avanti per individuare un percorso condiviso in grado di coniugare la tutela degli ecosistemi esistenti e delle esigenze addestrative militari nell’area del poligono di tiro di Monte Stabiata –

Ieri, nel corso della seduta della Conferenza dei servizi convocata dal Comune dell’Aquila, infatti, sono stati approvati i risultati del “Piano di Caratterizzazione”, che fotografano lo stato della qualit? ambientale del sito, frutto di accurate indagini dirette dai tecnici specializzati dell’Esercito e del distretto provinciale dell’Aquila dell’Arta, l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

In virt? dei risultati scientifici raggiunti, i militari potranno procedere con la presentazione dell’analisi di rischio, finalizzata alla definizione delle azioni e degli obiettivi di bonifica – si legge sul sito web ufficiale.

“Questa decisione – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – ? determinante ai fini dell’espletamento di un ulteriore procedimento, quello di Valutazione di incidenza ambientale – la cui competenza ? in capo alla Regione Abruzzo -, necessario affinch? possano essere concesse le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attivit? di addestramento su Monte Stabiata, sospese nel 2019 proprio in attesa dell’approvazione del Piano di Caratterizzazione – si apprende dalla nota stampa. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che, in fase di Conferenza dei Servizi, hanno collaborato per il raggiungimento di questo importante traguardo con l’obiettivo ultimo di trovare una composizione concreta tra la salvaguardia delle peculiarit? ambientali del nostro territorio e le necessit? del personale militare ai fini dello svolgimento di esercitazioni sul campo”.

