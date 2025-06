L’Aquila, Politica di coesione, Biondi a Brest (Francia): “Bilancio europeo strumento di sviluppo per le aree interne”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Brest (Francia), 26 giugno 2025 “Gli investimenti europei devono concentrarsi nelle aree pi? svantaggiate, per favorirne la crescita economica e ridurre i divari territoriali – ? una condizione imprescindibile per attuare pienamente il principio di coesione sancito dai Trattati”. Cos? il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, nel corso del suo intervento a Brest, in Francia, in occasione della riunione della Commissione per la Politica di coesione territoriale e bilancio dell’UE sul Quadro finanziario pluriennale dell’Europa, in qualit? di componente del gruppo dei Conservatori e riformisti europei – Biondi ha sollevato all’attenzione dell’assemblea la necessit? che i fondi europei arrivino davvero dove servono di pi?: nelle aree montane, interne, con meno servizi e collegamenti.“? essenziale che la riforma del prossimo bilancio dell’UE rafforzi concretamente la competitivit? del continente – si apprende dalla nota stampa. L’Europa si trova di fronte a sfide complesse, e il bilancio comune deve essere un mezzo efficace per affrontarle, senza contrapporre coesione e competitivit?: al contrario, queste due dimensioni devono camminare insieme”, ha sottolineato Biondi.“Un’occasione di confronto preziosa, nella quale ho voluto ribadire alcune priorit? che considero fondamentali per il futuro delle nostre comunit? e dell’Europa intera – viene evidenziato sul sito web. Penso in particolare alla sfida demografica, che colpisce in modo drammatico le regioni montane, interne, rurali e periferiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per invertire questa tendenza – ha commentato a margine il sindaco Biondi – il bilancio europeo deve supportare questi territori con azioni mirate: potenziando la connettivit?, garantendo l’accesso ai servizi essenziali, sostenendo la digitalizzazione, la formazione, l’imprenditorialit? e creando nuove opportunit? di sviluppo – recita il testo pubblicato online. Chi nasce in questi luoghi deve poter scegliere di restarci, non andarsene per necessit?”.“Altro nodo cruciale ? l’accessibilit? stessa ai fondi europei: troppo spesso, proprio chi ha pi? bisogno di sostegno si scontra con procedure complesse, burocrazia e carenze di competenze tecniche – Occorre una profonda semplificazione, sia nella struttura dei programmi che nei requisiti di accesso – Come Gruppo ECR, auspichiamo che la Commissione europea abbandoni un approccio ideologico e poco realistico in materia ambientale, e torni a sostenere con convinzione lo sviluppo dei territori, contrastando quella desertificazione industriale che oggi minaccia la vitalit? di molte aree del nostro continente”, ha concluso Biondi.

