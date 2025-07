L’Aquila, Politiche di coesione – Il 2 luglio evento a L’Aquila sul governo delle aree vaste con il ministro Foti

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Mercoled? 2 luglio a L’Aquila, presso l’auditorium Renzo Piano a partire dalle ore 16.00, si terr? l’incontro “I Comuni e la sfida del governo di area vasta” a cui parteciper? il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti.L’appuntamento, che segue quello di Torino dello scorso 17 aprile, dove ? stata presentata l’Agenda dei Comuni e delle Citt? per la Coesione, sar? l’occasione per approfondire il ruolo dei Comuni come hub di servizi e di sviluppo per le aree vaste e le aree funzionali.Preceduto da un workshop tecnico a cui parteciperanno il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci e sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e il presidente della Consulta nazionale Anci giovani e sindaco di San Costanzo, Domenico Carbone, il dibattito entrer? nel vivo con gli interventi del sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo Pierluigi Biondi, dello stesso sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, della vice presidente e delegata Anci per Mezzogiorno e Coesione territoriale Maria Luisa Forte, sindaca di Campobasso, del sindaco di Vicenza e coordinatore della consulta Anci dei Comuni capoluogo Giacomo Possamai e del vice presidente vicario Anci Daniele Silvetti, sindaco di Ancona – si legge sul sito web ufficiale. Al termine del dibattito l’intervento del presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Le conclusioni saranno affidate al ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it