L’Aquila, Politiche giovanili: approvato l’avviso pubblico per la selezione di progetti per il bando “Abruzzo Giovani”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Rafforzare il ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica, prevenendo qualsiasi forma di esclusione sociale e comportamenti devianti, sia individuali che di gruppo – Con queste finalit la giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Politiche giovanili Ersilia Lancia, ha approvato oggi l’avviso pubblico rivolto a istituzioni scolastiche e universitarie, organismi di formazione, imprese private ed enti del Terzo Settore per la selezione di proposte progettuali da candidare al bando regionale “Abruzzo Giovani”, nelle due linee d’intervento “Inclusione” e “Occupabilit”, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2021.

“Le proposte da presentare all’amministrazione comunale – spiega l’assessore Lancia – dovranno riferirsi ad uno dei due ambiti d’intervento previsti dal bando Abruzzo Giovani: inclusione e occupabilit. Nel primo caso s’intende sostenere progetti di occupabilit volti a favorire la transizione scuola/universit/lavoro attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di formazione professionale e organizzazioni produttive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’ambito dell’inclusione sociale, invece, lo scopo dei progetti di promuovere e supportare i centri di aggregazione giovanili che offrono percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, ad attivit sportive”.

Beneficiari delle suddette azioni saranno i giovani di et compresa tra i 14 e i 35 anni residenti nella Regione Abruzzo, in particolare nell’ambito del comune dell’Aquila – Il contributo previsto per realizzare gli interventi di 18 mila euro a progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Le proposte progettuali, da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio comunale, saranno valutate da un’apposita commissione di valutazione, che selezioner i migliori progetti da candidare al bando regionale “Abruzzo giovani”.

