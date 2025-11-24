- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

L’Aquila, Politiche Sociali al centro: dal 26 novembre al via le domande per il contributo economico di sostegno al reddito

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila comunica la prossima pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione dei contributi economici di sostegno al reddito destinati ai nuclei familiari in condizioni di particolare difficolt?. Le domande potranno essere presentate a partire dal 26 novembre ed entro il 22 dicembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata – si apprende dal portale web ufficiale. ?Anche quest’anno confermiamo un impegno concreto a favore delle famiglie che stanno affrontando situazioni economiche fragili – precisa il comunicato. ? una misura che rappresenta un sostegno reale, capace di alleggerire pressioni quotidiane che spesso incidono profondamente sulla qualit? della vita – si apprende dal portale web ufficiale. L’Amministrazione continuer? a lavorare per rafforzare una rete sociale pi? vicina e pi? efficace? dichiarano il Sindaco Pierluigi Biondi e l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.Il contributo ? rivolto ai cittadini residenti con attestazione ISEE fino a 7.000 euro e sar? attribuito sulla base di una graduatoria che considera la situazione economica del nucleo, la presenza di minori e l’anzianit? di residenza – si legge sul sito web ufficiale. Ulteriori dettagli ed informazioni saranno disponibili sul sito istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma dedicata – viene evidenziato sul sito web.  Inoltre, sar? possibile contattare lo Sportello Unificato tramite mail sportello – aggiunge testualmente l’articolo online. unificato@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it o al numero telefonico 0862 769625 con l’apertura al pubblico nella nuova sede di Via Francesco Filomusi Guelfi 6/C, a Villa Gioia, che osserver? i seguenti orari: luned? dalle 9.30 alle 13.30; mercoled? dalle 15.30 alle 17.30; gioved? dalle 9.30 alle 13.30. 

