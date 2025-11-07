L’Aquila, Politiche sociali: chiusura uffici via Aldo Moro per trasferimento sede in via Filomusi Guelfi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila avvisa la cittadinanza che, a far data dal prossimo 10 novembre, gli Uffici del Servizio Politiche Sociali, Rapporti CSA e Gestione Contratto AFM e del Servizio Diritto allo Studio del Settore Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere, attualmente siti in Viale Aldo Moro n. 30, saranno interessati da operazioni di trasloco, per essere trasferiti nella nuova sede di Via Francesco Filomusi Guelfi n. 6/C, in localit? Villa Gioia – si legge sul sito web ufficiale. Pertanto tutti gli uffici afferenti agli stessi servizi, nonch? lo Sportello Unificato, rimarranno chiusi dal 10 al 14 novembre prossimi.

