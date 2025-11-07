- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

L’Aquila, Politiche sociali: chiusura uffici via Aldo Moro per trasferimento sede in via Filomusi Guelfi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila avvisa la cittadinanza che, a far data dal prossimo 10 novembre, gli Uffici del Servizio Politiche Sociali, Rapporti CSA e Gestione Contratto AFM e del Servizio Diritto allo Studio del Settore Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di Genere, attualmente siti in Viale Aldo Moro n. 30, saranno interessati da operazioni di trasloco, per essere trasferiti nella nuova sede di Via Francesco Filomusi Guelfi n. 6/C, in localit? Villa Gioia – si legge sul sito web ufficiale. Pertanto tutti gli uffici afferenti agli stessi servizi, nonch? lo Sportello Unificato, rimarranno chiusi dal 10 al 14 novembre prossimi.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

