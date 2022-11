L’Aquila, Politiche sociali: in pagamento i rimborsi delle rette per la frequenza dei centri estivi

- Advertisement -

“Sono in liquidazione i rimborsi delle rette per la frequenza dei centri estivi ricreativi da parte di minori e diversamente abili – precisa la nota online. L’importo complessivo erogato dal Comune dell’Aquila ammonta a circa 19mila euro e sar? destinato a finanziare le spese sostenute dalle famiglie di 109 bambini nati dopo il 2007 e 4 ragazzi diversamente abili”. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini – precisa il comunicato.

“I mandati di pagamento sono in fase di predisposizione e nei prossimi giorni le famiglie aquilane riceveranno il rimborso spettante – si apprende dalla nota stampa. Ancora una volta l’amministrazione comunale non perde di vista le priorit? sociali, come l’istruzione e le pari opportunit?, a protezione delle famiglie e delle fasce pi? deboli della popolazione” conclude l’assessore Tursini.

