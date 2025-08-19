L’Aquila, Polizia Locale, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Autonomia, professionalità e trasparenza devono guidare le scelte”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Sorprende che oggi il dibattito sull’emendamento alla legge regionale sulla Polizia Locale si concentri su una presunta criticit? del Comune dell’Aquila, mentre situazioni analoghe o ancora pi? complesse in altri comuni abruzzesi non facciano rilevare, piuttosto, l’incongruenza della norma”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri.“All’Aquila – ha proseguito Biondi – abbiamo concentrato le risorse sul presidio del territorio, aumentando il numero degli agenti e garantendo al contempo autonomia e specificit? alla Polizia Locale, senza accorparla ad altri settori – aggiunge la nota pubblicata. Altri capoluoghi, come Chieti e Teramo, presentano situazioni analoghe, con un funzionario al vertice, e non un dirigente, che secondo la norma regionale, e l’interpretazione della magistratura amministrativa, di fatto svolgerebbe mansioni superiori, e quindi a rischio di richiesta di risarcimento, come gi? avvenuto in passato – A Pescara, ancora, il dirigente ? a tempo determinato ed ? scelto dal sindaco su base fiduciaria, fino a scadenza del suo mandato – riporta testualmente l’articolo online. Ad Avezzano, invece, il comandante ? un dirigente di ruolo a tempo indeterminato, di fatto inamovibile, che ricopre anche altre funzioni, sempre in contrasto con la legge regionale che richiede l’esclusivit? dell’incarico – Il settore competente della Regione Abruzzo, visto che Sospiri interviene sul tema, ha verificato se altri Comuni sopra i 15mila abitanti – compresi quelli che hanno situazioni complesse di ordine pubblico – hanno a capo dirigenti o funzionari e che i comandanti svolgano solo ed esclusivamente questa funzione? Ha verificato, infine, che i comandanti siano dipendenti di ruolo della Polizia Locale ovvero a tempo indeterminato come recita sempre la norma regionale? Nessuna di queste situazioni giustifica un attacco mirato contro il Comune dell’Aquila, cosa che mi viene da pensare leggendo la nota del presidente”.Biondi ha poi ricordato le criticit? storiche della Legge Regionale 20 novembre 2013, n. 42, che ha generato paradossi nei Comuni abruzzesi:”La legge, cos? come interpretata, imponeva al sindaco la nomina del comandante della Polizia Locale senza alcuna possibilit? di scelta – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, non erano (e non sono) previsti titoli specifici di accesso, come la laurea, obbligatoria invece per altre dirigenze, in palese divergenza con la normativa nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Queste distorsioni hanno messo in discussione l’autonomia dei Comuni e contraddetto i principi dell’anticorruzione, che sanciscono la rotazione dei dirigenti e la prevenzione dei fenomeni di concentrazione del potere – si apprende dalla nota stampa. Del resto, anche l’Anac ? intervenuta sul tema il 16 maggio del 2023 invitando alla rotazione del personale nel ruolo di vertice del corpo”.Il primo cittadino abruzzese ha aggiunto ancora: “Sorprende che a difendere questa impostazione sia intervenuto un esponente di un partito che nacque nel 1994 con le parole d’ordine di mettere fine ai privilegi e di assicurare la meritocrazia come metro di giudizio dei dipendenti pubblici – Nessun dissenso all’emendamento ? stato espresso dai sindaci abruzzesi, n? in sede ANCI, dove i rappresentanti di Forza Italia non hanno sollevato alcuna obiezione rispetto alla necessit? di garantire criteri chiari, trasparenti e condivisi per la gestione della Polizia Locale attraverso una rivisitazione della norma – Peraltro, sin dall’aprile 2025 ANCI ha richiesto un’audizione per discutere della problematica, a conferma della volont? di affrontare la questione in maniera strutturata e condivisa – ? evidente – ha concluso Biondi – che la legge regionale doveva essere aggiornata per superare paradossi, chiarire requisiti, criteri e responsabilit?, e consentire agli enti locali di organizzare al meglio i propri servizi – La revisione coinvolger? sindacati e parti interessate, assicurando professionalit?, sicurezza e legalit? per i cittadini – precisa la nota online. L’emendamento co? come presentato e approvato mette fine a numerosi fraintendimenti e alla profusione di pareri tra i vari organi di controllo che generano confusione e difficolt? di applicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nessun potere democratico pu? essere minacciato da privilegi di casta e nessuna legge nazionale pu? essere superata costituzionalmente da interessi di parte”.

