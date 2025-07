L’Aquila, Polo scolastico di Paganica, scuola primaria “F. Rossi”. Affidamento nuovo contratto di appalto dei lavori

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Dipartimento Ricostruzione del Comune dell’Aquila, mediante apposita determinazione dirigenziale, ha proceduto all’affidamento del nuovo contratto di appalto per i lavori di realizzazione del polo scolastico di Paganica, scuola primaria “F. Rossi”, alla ditta “Fratelli Di Nardo Srl”, classificatasi al secondo posto nella relativa procedura di gara, per complessivi 4 milioni 375mila 461,63 euro, corrispondente all’importo degli interventi ancora da eseguire – Il progetto ? finanziato dall’Unione europea Next Generation EU, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Con il medesimo provvedimento, che fa seguito alla determinazione dirigenziale con cui era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto stipulato con il precedente aggiudicatario “per grave inadempimento – come riportato nell’atto – delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore”, si dispone, inoltre, l’approvazione del progetto esecutivo, redatto dal direttore dello stesso Dipartimento, architetto Roberto Evangelisti, che assume anche il ruolo di direttore dei lavori, relativo alla demolizione dei pilastri “non eseguiti a regola d’arte”, per un ulteriore importo di 228mila 136,91 euro – riporta testualmente l’articolo online. I relativi interventi saranno a carico della nuova affidataria – si legge sul sito web ufficiale. Dato atto che sussistono le ragioni per l’esecuzione in via di urgenza dei lavori, trattandosi di opera pubblica essenziale e per la necessit? di rispettare il cronoprogramma, si dispone, infine, l’esecuzione anticipata degli interventi prima della stipula del contratto, prevista per il casi di specie dalla normativa di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online.

