L’Aquila, Polo scolastico Sassa, via libera al progetto esecutivo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Via libera al progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo polo scolastico nella frazione di Sassa che ospiter? 520 studenti, per una somma impiegata di complessivi 12 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Con un apposito decreto, a firma del sindaco e commissario per l’edilizia scolastica, Pierluigi Biondi, si chiude la procedura tecnico-amministrativa con cui verr? realizzata una struttura in grado di ospitare 4 sezioni di scuola dell’infanzia (120 alunni), 2 sezioni di scuola primaria (250 alunni) e 3 sezioni di primaria di secondo grado (150 alunni). I 12 milioni di euro a disposizione sono stati stanziati dal decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie locali, 48/2013 (Diset), per 8 milioni, e con delibera Cipess 10/2023, per altri 4 milioni.Oltre agli spazi per la didattica, sono previsti un corpo centrale polifunzionale in cui saranno localizzati mensa, direzione scolastica e una palestra completa e funzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “? stato un processo molto complesso, sia per l’ingente investimento, sia per i correttivi che abbiamo dovuto apportare all’iniziale ipotesi progettuale della precedente amministrazione che localizzava la struttura, peraltro, sopra una faglia attiva – Un lavoro che consentir? ai nostri uffici di procedere alla predisposizione del bando di gara europeo, in considerazione della somma che verr? impiegata, cos? come previsto dalla normativa – si apprende dal portale web ufficiale. Il mio ringraziamento va ai dirigenti e ai tecnici comunali che hanno lavorato costantemente e con abnegazione per raggiungere questo risultato cos? significativo per l’intera comunit?” ha commentato il sindaco Biondi.“Il lavoro dell’amministrazione comunale sulle frazioni prosegue con azioni concrete – Proprio a Sassa, solo lo scorso febbraio, abbiamo messo in posa la prima pietra per la realizzazione di un nuovo asilo nido che ospiter? 40 bambini, finanziato con i fondi del Pnrr. Altri 10 milioni di euro circa sono stati predisposti per la ristrutturazione e riqualificazione dell’ex Sercom che diventer? un polo socio-culturale; inoltre, sono iniziati i lavori per la realizzazione della variante ‘Amiternina’ per un investimento di oltre 160 mila euro, altri 850 mila euro di fondi del Pnrr serviranno invece a mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico alcune aree della frazione, solo per citare alcune delle opere pi? attese dalla comunit? locale che ringrazio per la pazienza e la collaborazione”, ha concluso il primo cittadino –

