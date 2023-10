L’Aquila, Ponte Belvedere: al via i lavori

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Con la posa simbolica della prima pietra, da parte del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e del vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele, sono iniziati i lavori di ricostruzione del Ponte Belvedere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

4,6 milioni di euro, compresi quelli di demolizione conclusi nel 2021, il valore degli interventi per la realizzazione della nuova infrastruttura “strallata”, con tempi di riconsegna di circa duecento giorni, al centro di una operazione che ha un costo complessivo di 6,1 milioni.

All’iniziativa hanno preso parte gli assessori Laura Cucchiarella, Francesco De Santis e Fabrizio Taranta, i consiglieri comunali Luigi Faccia e Guglielmo Santella, dirigenti e funzionari tecnici comunali e della ditta che eseguir? i lavori.

"Si tratta di un'opera tecnologicamente innovativa ed ecosostenibile, metafora di stabilit? e slancio, che si annuncia come un attrattore monumentale per turisti e studiosi delle infrastrutture civili. ? la nostra terra che si rinnova ed ? capace di osare. Sappiamo quanto sacrificio ? chiesto agli aquilani, alle prese con la ricostruzione e la rivitalizzazione della citt?, su pi? fronti aperti e in corso. L'Amministrazione non risparmier? un solo minuto, una sola risorsa nella direzione che tutti auspichiamo – Chiediamo di essere pazienti e ringraziamo per questo: quanto sta accadendo e accadr? nei prossimi mesi ancora, ? il passaggio determinante affinch? la rinascita sia completa e perch? L'Aquila diventi ancora pi? bella, vivibile e funzionale, al pari di un moderno centro europeo" ha dichiarato il sindaco Biondi.

"Prosegue il lavoro dell'Amministrazione per portare L'Aquila al livello di altre importanti realt? italiane ed europee. Con la giornata di oggi diamo il via ad un'opera destinata a diventare uno dei simboli della citt? post sisma" ha dichiarato il vice sindaco Daniele.

