L’Aquila, Ponte Belvedere: in fase di montaggio il terzo tratto. Riapertura nei primi mesi del 2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Proseguono i lavori per la ricostruzione del Ponte Belvedere – Sono infatti in corso le operazioni di montaggio del terzo pilone della struttura: l’intervento sar? completato entro la fine dell’anno – recita il testo pubblicato online. La riapertura al traffico veicolare, dopo le operazioni di carico e collaudo, ? prevista per i primi mesi del 2026. “In questi giorni i tecnici dell’impresa stanno assemblando i pezzi che costituiscono la ‘spina dorsale’ del Ponte Belvedere, successivamente si passer? a lavorare sull’impalcato per poi procedere con il montaggio del pennone con gli stralli che reggeranno il ponte una volta ultimato – recita il testo pubblicato online. Stando al cronoprogramma contiamo di riaprire il ponte al traffico veicolare e ricongiungere due pezzi di citt? che sono stati per troppo tempo separati entro i primi mesi del 2026. Un’opera tecnologicamente innovativa ed ecosostenibile, metafora di stabilit? e slancio, destinata a diventare uno dei simboli dell’Aquila post sisma che, oltre a migliorare lo skyline di un tratto importante della citt?, si annuncia come un attrattore monumentale per turisti e studiosi delle infrastrutture civili” hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, congiuntamente al vicesindaco, Raffaele Daniele, con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici.Il nuovo ponte, progettato dallo strutturista Marco Petrangeli – tra i massimi esperti internazionali nella realizzazione di ponti strallati – sar? interamente in acciaio e caratterizzato da un’unica campata sorretta da piloni verticali. I lavori, avviati nell’ottobre 2023, sono eseguiti dall’impresa SCaRL in ATI con Taddei Spa, To – riporta testualmente l’articolo online. Di.Ma srl e CasArchitettura – si apprende dal portale web ufficiale. L’investimento complessivo ammonta a 6,1 milioni di euro, comprensivi dei 4,6 milioni gi? destinati alle operazioni di demolizione concluse nel 2021.“Ringraziamo i cittadini per la pazienza – Anche grazie ai fondi intercettati dal buon governo del centrodestra, ci troviamo in una fase cruciale che restituir? all’Aquila una veste pi? bella e funzionale di un tempo – Il Ponte Belvedere ? un passaggio chiave di questo percorso di rinascita, che guarda a un capoluogo proiettato verso gli standard delle capitali europee”, hanno concluso il sindaco Biondi e il vice Daniele –

