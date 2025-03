L’Aquila, Pordenone Capitale italiana della cultura 2027, le congratulazioni del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Invio le congratulazioni della municipalit? aquilana a quella di Pordenone per la proclamazione di Capitale italiana della cultura 2027. Una designazione che sentiamo particolarmente vicina, non solo perch? passeremo il testimone considerando che nel 2026 sar? la nostra citt? a ricoprire questo prestigioso ruolo, ma anche per il rapporto profondo che lega le due comunit? e che affonda le sue radici nelle difficili prove affrontate – con entrambi i territori che si sono mobilitati a vicenda in occasione del terremoto del Friuli del 1976 e quello dell’Aquila del 2009 – e nella capacit? di superarle anche grazie all’investimento sulla cultura come elemento di coesione, risanamento e rilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Pordenone si ? messa generosamente a nostra disposizione in vista del 2026 e altrettanto ci sentiamo di fare nei suoi confronti per l’anno a seguire, condividendo quella che siamo convinti sar? una esperienza straordinaria e rappresenter? una buona pratica a cui ispirarsi”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sulla proclamazione di Pordenone Capitale della Cultura 2027. Biondi, nel maggio del 2023 fu ospite dall’allora sindaco, Alessandro Ciriani, proprio in occasione dell’anniversario del sisma friuliano, per portare la testimonianza aquilana – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it